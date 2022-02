Le Bureau de l’Assemblée parlementaire Euronest se réunit à Erevan

La séance du Bureau de l’Assemblée parlementaire Euronest a eu lieu à Erevan le 21 février. Les chefs des délégations des parlements d’Arménie, de Géorgie, d’Ukraine des pays du Partenariat oriental, ainsi que les groupes politiques du Parlement européen y ont participé.

Selon le service de presse du Parlement arménien, au cours de la séance, les députés des pays du Partenariat oriental ont présenté des informations sur les processus politiques actuels dans leurs pays. Des questions liées à la sécurité et à la situation politique dans l’Union européenne et dans la région du Partenariat oriental ont également été discutées.

Les séances des commissions de l’Assemblée Parlementaire d’Euronest sur les affaires politiques, les droits de l’homme et la démocratie, l’intégration économique, le rapprochement juridique et la convergence avec les politiques de l’UE, la sécurité énergétique, les affaires sociales, l’emploi, l’éducation, la culture et la société civile se tiendront le 22 février au complexe sportif et de concert Karen Demirchian. Armenpress.