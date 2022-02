Aujourd’hui 21 février, c’est la Journée de la langue maternelle. En raison de circonstances historiques, depuis le 18e siècle, notre langue arménienne subissant le cours de l’histoire, a eu deux variantes : l’arménien oriental et l’arménien occidental. Contrairement à l’arménien oriental, qui a continué à se développer dans sa patrie en « Arménie russe » essentiellement et en Iran, l’arménien occidental a été privée de sa patrie en raison du génocide de 1915 et la disparition des provinces de l’Arménie occidentale (de l’Empire ottoman).

En 2010, l’UNESCO a classé l’arménien occidental parmi les « langues en danger », menacées de disparition. La guerre en Syrie a depuis, non seulement détruit l’une de nos communautés les plus puissantes, mais a également causé de grands dommages à la langue arménienne occidentale. À quels problèmes la langue arménienne occidentale (Arevmdahayeren en arménien) est-elle confrontée aujourd’hui, que faut-il faire pour maintenir sa viabilité, que faut-il pour prendre soin de la langue ? Ani Zeytuntsyan, une spécialiste de la langue arménienne occidentale a dressé sur « Radiolur » le dossier sur cette langue en danger, à l’occasion de la Journée de la langue maternelle.

Interview à suivre sur le site https://hy.armradio.am/

Krikor Amirzayan