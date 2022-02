Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine

Aujourd’hui 21 février, une conversation téléphonique a eu lieu entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Nikol Pachinian et Vladimir Poutine ont discuté de la mise en œuvre des accords conclus dans les déclarations trilatérales du 9 novembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 16 novembre 2021.

Le président russe a invité le Premier ministre arménien à effectuer une visite officielle à Moscou au printemps. Le Premier ministre arménien a, à son tour, invité Vladimir Poutine en Arménie. Les interlocuteurs ont également discuté de la situation des relations russo-ukrainiennes et des questions de sécurité régionale. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan