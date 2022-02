Les ex-présidents d’Arménie, Robert Kocharian et Serge Sargsyan placés sur la liste des personnes recherchées…par l’Azerbaïdjan

Les autorités azéries ont placé les anciens présidents arméniens Robert Kocharian et Serge Sargsyan sur la liste des personnes recherchées, ont rapporté les médias azéris citant le parquet militaire de l’Azerbaïdjan.

Emil Taghiyev, le chef de la division des enquêtes spéciales du parquet militaire azéri, a affirmé dans ces allégations que Robert Kotcharian et Serge Sargsyan ont organisé des rassemblements dans le but d’inciter à l’hostilité ethnique et à la haine entre les peuples arménien et azéri depuis février 1988. C’est « l’hôpital qui se fout de la charité », l’Etat-voyou d’Azerbaïdjan qui voue la haine anti-arménienne en politique d’Etat parque de cette « hostilité ethnique » qui lui est si familière… Source Armenpress.

Krikor Amirzayan