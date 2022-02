Le conducteur du véhicule BMW X5 était d’ébriété lors de l’accident qui a tué 5 personnes à Abovian (Arménie)

La division d’enquête de la ville d’Abovian dans la région du Kodyk tente de faire toute la lumière sur l’accident de la circulation qui a causé la mort de 5 personnes sur la route d’Arzni à la sortie d’Abovian hier soir.

Les premiers éléments de l’enquête sont connus. Un certain nombre de témoins furent interrogés par la police qui s’est également servie des enregistrements vidéo et des caméras sur place. L’accident a été filmé. Dans les images nous voyons deux véhicules se percuter de plein fouet et un troisième véhicule étant également touché par le choc frontal d’une grande violence.

Le conducteur de la voiture « BMW X5 », âgé de 28 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir commis ce crime en vertu de l’article 242, partie 3 du Code pénal de la République d’Arménie et a été interrogé et a fait des aveux. Il a été constaté que ce dernier était en état de consommation d’alcool au moment des faits. Une décision a été prise par l’organe chargé de la procédure d’ordonner un examen psychochimique médico-légal. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan