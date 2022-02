Le 78e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian commémoré à Valence ce lundi 21 février

Lundi 21 février à 11h00 place Missak Manouchian à Valence (Drôme) était commémoré le 78e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian. En présence de nombreux élus et personnalités, représentants d’associations du monde combattant et des membres de la communauté arménienne -dont les représentants du bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche- ainsi que d’un large public venu honorer la mémoire des 23 martyrs du Groupe Manouchian exécutés pour leur grande majorité au Mont Valérien le 21 février 1944, dont Missak Manouchian le chef du groupe de résistant. Après l’allocution du maire de Valence, Nicolas Daragon et de l’appel des 23 martyrs par Georges Eretzian président de l’ACFOA Drôme-Ardèche et de la Fnaca de Valence, et Michel Brault président des combattants volontaires de la Drôme, fut procédé au dépôt de gerbes.

La gerbe du C24 au nom de la communauté arménienne fut déposée par les co-présidents Georges Rastklan et Krikor Amirzayan ainsi que Khosrof Iliozer, membre du bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche. A noter qu’outre la ville de Valence et Bourg-Lès-Valence, des dépôts de gerbes furent réalisés au nom du Préfet de la Drôme, des sénateurs de la Drôme, du Conseil général ainsi que des associations du monde combattant.

Précisons, comme l’a rappelé Nicolas Daragon le maire de Valence que la Ville de Valence à laquelle s’est associée l’Union Laïque, nourrissent le projet de transfert au Panthéon des centres du résistant Missak Manouchian.

Krikor Amirzayan