Voyage du Pasteur Gilbert Léonian

Visite des bureaux de l’Union des Églises évangéliques arméniennes du Moyen Orient, de l’école et de l’Eglise de la rue du Mexique, du Président et des élèves de l’Université Haïgazian.

L’université Haïgazian de Beyrouth est la seule université arménienne de la diaspora. Elle est née le 17 Octobre 1955 à l’initiative de l’AMAA des États Unis.

Les étudiants sont issus de différents milieux religieux et culturels.

Depuis 2002, le Pasteur Paul Haïdostian en assure la Présidence avec beaucoup de compétences.

Elle accueille actuellement plus de 800 étudiants répartis dans différentes disciplines.

Son logo est : la vérité, la liberté et le service.

De nombreux leaders de la communauté arménienne du Moyen Orient et du restant de la diaspora ont été au bénéfice de cette institution issue des Églises évangéliques arméniennes.

Malgré l’explosion du port et ses tristes conséquences, malgré le Covid et la crise économique et sociale, l’université Haïgazian a su maintenir l’accueil des étudiants et le bon niveau d’enseignement qui fait la valeur de cette institution hors du commun par le sérieux et la qualité de ses prestations.

Le mot d’ordre de son Président est le suivant : notre université reste et restera ouverte à tous sans esprit de ségrégation ou de d’exclusion : ni à cause de l’argent, ni à des problèmes matériels des étudiants.

Nous avons rencontré des étudiants heureux d’étudier,

épanouis et vivant dans une qualité d’accueil d’un très haut niveau.

Au-delà de la qualité de l’enseignement, Haïgazian est une école de la vie qui forme des jeunes gens matures et équilibrés.

Ce sont les futurs cadres de notre peuple arménien.

La qualité est la marque de fabrique de cette université appréciée de tous.

Le sanatorium et la maison de retraite d’Azounié pour prendre soin de nos personnes âgées.

Anjar : l’école évangélique arménienne et l’internat qui accueille 84 enfants issus de familles de Beyrouth en grande souffrance.