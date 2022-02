Photos du Syunik

Nous sommes ravis de vous convier le samedi 26 et le dimanche 27 février pour une exposition photo de Marie Fratacci et Étienne Maghakian, suivie d’une discussion autour du Syunik.

Péniche Anako, 34 quai de Loire 75019 Paris

Entrée libre/restauration sur place

Exposition les 26 et 27 février de 14h à 20h

Discussion dimanche 27 à 18h :

Dans une première partie, sera abordée la riche histoire, la géographie et la culture de la région. La seconde partie se concentrera sur l’actualité du Syunik, les enjeux qu’ils soulèvent notamment après la guerre des 44 jours dans le cadre de la politique arménienne, mais également vis-à-vis des revendications et provocations azerbaïdjanaises.

