Hey Djan à Paris

le groupe Hey Djan organise son premier concert parisien le 12 mars 2022 à La Boule Noire.

Hey Djan est un groupe fondé par Adrien Soleiman, tombé sous le charme de la musique et de la culture arménienne grâce à sa femme Taline.

Profitant de la grande richesse du répertoire de la musique arménienne, Hey Djan revisite sans complexe les classiques populaires où l’amour, la joie et le chagrin partagent le même destin.

De la Méditerranée aux confins de l’Orient, Hey Djan propose un voyage spatio-temporel où le passé et le présent ne font qu’un. Pour écouter un extrait

Samedi 12 mars à 19h30

La Boule Noire, 120 boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Renseignements & Informations 06 30 80 61 37 / [email protected]



Maison de la Culture Arménienne (MCA) d’Issy-les-Moulineaux

29-31 avenue Bourgain

92130 Issy-les-Moulineaux

E-mail : [email protected]