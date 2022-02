Le jeudi 3 février dernier, l'ASPA (Association Soutien aux Patriotes Arméniens) a envoyé en Arménie un conteneur de 75m3.

Plus de 11 tonnes de matériels seront réceptionnées et distribuées dans tout le pays, aux familles les plus démunies et aux réfugiés d’Artsakh en Arménie. pic.twitter.com/CNh8vyvzLb

— FONDS ARMENIEN DE FRANCE (@fondsArmenienF) February 20, 2022