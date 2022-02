NSS de l’Artsakh : Nous sommes en mesure d’assurer la sécurité du Président de la République et de chaque citoyen de l’Artsakh

Nous sommes en mesure d’assurer la sécurité du président de la République et de chaque citoyen De l’Artsakh, a indiqué dans un message le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh. Répondant à la menace de Bakou d’arrêter le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan.

"Compte tenu de l’inquiétude du public suscitée par la déclaration publiée par le bureau du procureur de la République d’Azerbaïdjan sur la responsabilisation du président de la République de l’Artsakh, le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh assure que le service est en mesure d’assurer la sécurité de l’État et des officiels en la personne du président, ainsi que la sécurité de chaque citoyen de la République de l’Artsakh et des personnes visitant l’Artsakh en prenant des mesures supplémentaires ». Source Public Radio of Armenia.

Krikor Amirzayan