Déclaration à l’occasion de la journée dela renaissance

Les événements qui se sont déroulés en Artsakh - l’ancienne région autonome du Haut-Karabakh - en février 1988, ont fondamentalement changé non seulement l’histoire du peuple arménien qui vit ici, mais également, postérieurement, l’histoire d’autres peuples de l’ex-Union soviétique.

Encouragées par les idées libérales et démocratiques alors proclamées en U.R.S.S., des dizaines de milliers de personnes ont cherché à rétablir la justice, le rêve irréalisé de plusieurs générations de réunifier cette région arménienne et l’Arménie, grâce à de vastes rassemblements pacifiques, à Stepanakert et dans d’autres districts de la région.

Ce mouvement populaire qui prenait jour après jour un peu plus d’ampleur a d’abord opté pour une résolution pacifique du problème par les voies législatives et politiques. Ce choix a été confirmé sans aucune ambiguïté le 20 février, lors de la 20e session extraordinaire de l’ancien organe représentatif, le Soviet régional des députés du peuple. La décision historique de retrancher la région de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan et de la réunir à la République Socialiste Soviétique d’Arménie a donc constitué une nouvelle étape dans la lutte de libération nationale de l’Artsakh, « le mouvement du Karabakh », en inscrivant la lutte du peuple d’Artsakh dans un cadre légal.

Malheureusement, les dirigeants de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan n’ont pas su saisir cette occasion exceptionnelle de résoudre convenablement le problème. De ce fait, la région s’est retrouvée au cœur d’un imbroglio marqué d’instabilité, de tentation pour l’Azerbaïdjan de résoudre le problème par la force des armes.

À la suite de cette décision du 20 février qui exprimait le désir et la volonté unanimes de la population de la région, l’Artsakh est devenu, et à juste titre, un symbole de fierté et de renaissance nationale pour tous les Arméniens. La vague du « Mouvement du Karabakh » s’est répandue dans le monde entier. Grâce à la lutte concertée de tous les secteurs du peuple arménien, au début des années 90 du siècle dernier, se sont formées les deux républiques arméniennes.

En 1991, conformément aux exigences du droit international et du droit local [soviétique], la proclamation de République d’Artsakh le 2 septembre, a constitué une étape mûrement établie dans la perspective de la constitution d’un État arménien commun.

Notre peuple a ensuite payé un prix astronomique à la lutte pour la liberté et l’indépendance de l’Artsakh. Des milliers d’Arméniens ont sacrifié leur vie entre 1991 et 1994, durant la « Guerre des 4 jours » de 2016, pendant la « Guerre de 44 jours » de 2020.

Nous nous inclinons devant leur mémoire immortelle !

La République d’Artsakh existe aujourd’hui et elle continue de lutter pour sa reconnaissance internationale grâce à l’abnégation de ce peuple courageux.

Au cours des 34 dernières années, nous avons parcouru un long chemin sur la voie de son instauration et de son développement, une voie jalonnée de victoires et de revers, un chemin au cours duquel s’est renforcée l’idée que l’avenir de l’Artsakh arménien ne sera garanti que dans la perspective de vivre libres et indépendants.

Exprimant la volonté et l’opinion collectives du peuple d’Artsakh,

l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh,

réaffirme son engagement en faveur de la décision historique du 20 février 1988 et sa détermination à défendre le droit de vivre librement dans sa patrie,

Attire l’attention des parties internationales concernées, en premier lieu les parlements des pays coprésidents du groupe de Minsk, sur le fait que le peuple arménien d’Artsakh a lutté pendant des siècles pour préserver son identité, créé des valeurs matérielles et culturelles qui sont menacées par l’Azerbaïdjan du fait de l’occupation de certaines régions,

Appelle les co-présidents du groupe de Minsk à prendre des mesures immédiates pour reprendre le processus de négociation sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh conformément au mandat de l’O. S. C. E.



La paix et la stabilité dans la région ne pourront être assurées qu’en respectant les libertés et les droits fondamentaux du peuple de la République d’Artsakh.

C’est dans ce but qu’en 1988 les Arméniens d’Artsakh ont entamé leur lutte de libération qu’ils sont résolus à poursuivre avec détermination pour atteindre leur objectif final.

Stepanakert

Le 18 février 2022

Philippe Sukiasyan