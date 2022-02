Le violoniste et maître luthier Martin Yeritsyan vient de disparaître

Martin Yeritsyan, violoniste, luthier connu et professeur au Conservatoire d’État « Komitas » d’Erevan vient de disparaître à l’âge de 91 ans. La maison-musée d’Aram Khatchatourian a communiqué quelques mots sur page Facebook :

"Nous sommes profondément attristés d’annoncer qu’aujourd’hui 20 février, notre violoniste et luthier bien-aimé, le professeur du Conservatoire d’Etat d’Erévan, Martin Yeritsyan est décédé. Il était un ami proche de longue date et un partenaire de la maison-musée Aram Khatchatourian.

L’ensemble du personnel de la maison-musée Aram Khatchatourian pleure la mort du maître bien-aimé. Repose en paix cher Martin Shahenich Yeritsyan. »

Martin Yeritsyan était le fils de Shahen Yeritsyan, maître luthier, fondateur du métier de luthier en Arménie. Il a composé environ 500 violons, 200 alto, 29 violoncelles, 12 guitares, 1 oud, 26 canons, 15 harpes, 7 harpes basses, ainsi que d’autres instruments.

Martin Yeritsyan est né le 31 janvier 1932 à Erevan. Il a d’abord reçu son éducation musicale à l’école de musique Alexander Spendiaryan à Erevan (classe de Gohar Hakobyan), au Collège de musique d’Erevan, puis est diplômé du Conservatoire d’État Komitas d’Erevan, puis a entamé ses études de troisième cycle et est entré au Quatuor philharmonique arménien en tant que second violoniste. En 1969, en tant que membre du quatuor, elle participe au Concours Musical International Reine Elisabeth à Bruxelles. Il s’est produit en France, en Italie, en Russie et dans d’autres pays. Il a enseigné à la chaire du quatuor du Conservatoire d’État Komitas d’Erevan (professeur). En 1985, il part pour la Tchécoslovaquie, où il travaille avec le célèbre luthier Vladimir Pilar dans son atelier.

Il a reçu de nombreux prix et diplômes, dont le Concours international Stradivarius en Italie (1980) et la Médaille du mérite (2020). Source Armtimes.com.

Krikor Amirzayan