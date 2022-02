L’international arménien Sargis Adamyan devient le premier Arménien à marquer un but en championnat de Belgique lors du match Eupen-Club Bruges (1-3)

Si l’international arménien Varazdat Haroyan fut le premier Arménien en marquer un but en championnat d’Espagne (La Liga), un autre international arménien, Sargis Adamyan, transféré il y a quelques semaines d’Hoffenheim (Bundesliga) vers Club Bruges, vient marquer un but historique. Lors du match de la 28e journée du championnat de Belgique, Eupen-Club Bruges (1-3), entré à la 73e minute du match, l’international arménien Sargis Adamyan a marqué un but à la 90e minute du match, le dernier but du Club Bruges. Sargis Adamyan devient ainsi le premier Arménien à marquer un but en championnat de Belgique. Son équipe, Club Bruge est 3e du championnat belge avec 54 points.

Krikor Amirzayan