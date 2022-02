Message du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à l’occasion de l’anniversaire du mouvement du Karabagh

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a adressé un message à l’occasion de l’anniversaire du mouvement du Karabakh, informe le bureau de presse du Premier ministre.

Le mouvement du Karabakh a commencé ce jour meme, il y a 34 ans. Ce fut un tournant dans l’histoire du peuple Arménien. Le mouvement national formé en Arménie et en Artsakh était exceptionnel par sa puissance, il était profondément national et démocratique.

À travers le mouvement pan-national, notre peuple a une fois de plus démontré son unité, sa capacité à s’unir comme un seul poing dans les moments les plus importants et à agir résolument pour atteindre les objectifs nationaux.

Ce mouvement a été le premier pas vers la restauration de notre statut d’État et nous avons redécouvert la détermination de vivre libres et indépendants, de façonner notre propre destin et de gérer notre propre avenir.

Aujourd’hui, nous nous souvenons et nous nous inclinons en mémoire de tous nos Héros, qui ont sacrifié leur vie pour leur Patrie lors de la première et de la deuxième guerre du Karabagh, au cours des trois dernières décennies.

Aujourd’hui, l’Artsakh, bien que blessé, est debout. Aujourd’hui, nos efforts visent non seulement à résoudre les problèmes socio-économiques des Arméniens d’Artsakh, à surmonter les défis sécuritaires, mais aussi à protéger les droits des Arméniens d’Artsakh et à obtenir la reconnaissance internationale de ces droits.

Je suis convaincu que le peuple arménien guérira bientôt les blessures de la guerre passée et se tournera vers l’avenir avec des pas encore plus décisifs et fermes pour réaliser nos rêves et nos aspirations. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garder vivante la mémoire de tous nos fils héroïques. L’ouverture d’une ère du développement pacifique pour leurs générations, pour notre Patrie commune, sera le plus grand homage rendu à leur mémoire, un gage d’éternité pour notre État, la reconnaissance internationale et la réalisation des droits de l’Artsakh. La réalisation de ces objectifs exige un travail constant, déterminé et honnête, et nous devons être inébranlables dans ce travail. Armenpress.