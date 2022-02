Pachinian : « Aujourd’hui, l’Artsakh, bien que blessé, est toujours debout »

Le 20 février, Premier ministre Nikol Pachinian a publié un message à l’occasion du 34e anniversaire du Mouvement pour le Karabakh :

"Il y a 34 ans, ces jours-ci, le Mouvement Karabakh a commencé, ce qui a été un tournant pour l’histoire future du peuple arménien. Ce mouvement national en Arménie et en Artsakh était exceptionnel par sa puissance, il était profondément national et démocratique.

A travers ce mouvement populaire, notre peuple a une fois de plus montré son unité, sa capacité à s’unir et à agir résolument d’un seul tenant pour la réalisation des objectifs nationaux.

Ce mouvement a été le premier pas vers la restauration de notre statut d’État, grâce auquel nous avons redécouvert notre détermination à vivre librement et indépendamment, à façonner notre destin et à gérer notre avenir.

Aujourd’hui, nous nous souvenons, nous nous inclinons à la mémoire de tous nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie lors de la première et de la deuxième guerre du Karabakh, au cours des trois dernières décennies.

Aujourd’hui, l’Artsakh, bien que blessé, est toujours debout. Aujourd’hui, nos démarches visent non seulement à résoudre les problèmes socio-économiques des Arméniens d’Artsakh, à surmonter les défis sécuritaires, mais aussi à protéger les droits des Arméniens d’Artsakh, à documenter ces droits au niveau international.

Je suis convaincu que le peuple arménien guérira bientôt les blessures de la guerre passée, et fera des pas encore plus décisifs et fermes vers l’avenir pour la réalisation de nos rêves et aspirations. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons garder vivante la mémoire de tous nos héros. L’ouverture d’une ère de développement pacifique pour leurs générations, pour notre patrie en général, sera le plus grand hommage à leur mémoire, qui garantira la longévité de notre État, la reconnaissance internationale et la mise en œuvre des droits de l’Artsakh. La réalisation de ces objectifs nécessite un travail constant, prudent et honnête, et nous devons être inébranlables dans ce travail".

Pour mémoire, le 20 février est célébré comme le jour de la renaissance de l’Artsakh. Ce jour-là, en 1988, le Conseil des députés du peuple de la région autonome du Haut-Karabakh a pris la décision de s’unir à l’Arménie.

Dès le début, le Mouvement Karabakh était pacifique et incarnait l’aspiration du peuple d’Artsakh à exercer son droit inaliénable à l’autodétermination en utilisant les mécanismes légaux en place.

La réponse de Bakou à la demande légitime des Arméniens d’Artsakh a été le refus du dialogue politique et des crimes sanglants contre la population arménienne de la RSS d’Azerbaïdjan. Les autorités azerbaïdjanaises ont lancé un nettoyage ethnique à Soumgaït, Bakou et dans d’autres villes d’Azerbaïdjan peuplées d’Arméniens, ainsi que dans les colonies du nord de l’Artsakh, qui s’est ensuite transformé en une agression militaire à grande échelle contre la population civile d’Artsakh.