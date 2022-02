Un militant pourrait être jugé pour avoir insulté Pachinian

Les autorités ont engagé des poursuites pénales contre un jeune militant politique qui a qualifié le Premier ministre Nikol Pachinian de « fléau destructeur de la nation » et l’a accusé de trahison.

Shahen Harutiunian, 22 ans, leader d’un petit parti appelé Shant Alliance, fait partie des centaines de personnes sur lesquelles les autorités enquêtent en vertu des amendements juridiques condamnés par les groupes arméniens et occidentaux de défense des droits de l’homme.

Les amendements au Code pénal adoptés par le Parlement arménien contrôlé par le gouvernement l’été dernier ont fait des « insultes graves » adressées à des individus en raison de leurs « activités publiques » des crimes passibles de lourdes amendes et d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois. Il peut s’agir de représentants du gouvernement et des forces de l’ordre, d’hommes politiques et d’autres personnalités publiques.

Selon le Bureau du Procureur général, 31 Arméniens faisaient l’objet de telles accusations criminelles au 1er janvier. On pense que nombre d’entre eux ont été accusés d’avoir offensé Pachinian.

Harutiunian pourrait également être inculpé. Il a été convoqué dans un commissariat de police à Erevan le 20 janvier, quelques jours seulement après avoir dénoncé sur sa page Facebook « un nouvel acte de haute trahison et une manifestation d’indignité » de la part de Pachinian. Il a également fait écho à la célèbre caractérisation de l’ancien président Levon Ter-Petrosian, qui qualifiait le Premier ministre de « fléau destructeur de la nation ».

Harutiunian a publiquement répété ses commentaires avant d’être interrogé par des policiers pour la deuxième fois.

« J’ai refusé de donner des explications et j’ai quitté le poste de police, puis j’ai fait le commentaire écrit pour la troisième fois », a-t-il déclaré vendredi au service arménien de RFE/RL. « Peut-être qu’ils me convoqueront à nouveau dans les prochains jours ».

L’activiste a fait valoir qu’il n’avait pas juré contre Pachinian et qu’il avait simplement exprimé ses opinions politiques. Il a accusé les autorités de tenter de le museler, lui et d’autres critiques virulents de leur politique.

Un porte-parole du Comité d’enquête arménien a déclaré, quant à lui, qu’il n’avait pas encore été officiellement inculpé.

Harutiunian s’était fait connaître sous le régime de l’ancien président Serzh Sarkisian lorsqu’il a fait campagne pour la libération de son père Shant, un politicien nationaliste marginal emprisonné pour avoir organisé une violente manifestation antigouvernementale en 2013.

Shant Harutiunian a été libéré six mois après le renversement de Sarkisian lors des manifestations de masse de 2018 menées par Pachinian. Son fils a participé activement à la « révolution de velours » et a travaillé en 2019 comme assistant d’un parlementaire pro-Pachinian.

Shahen Harutiunian a commencé à contester ouvertement le gouvernement actuel après la défaite de l’Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Son parti a contribué à la défaite du Contrat civil de Pachinian lors d’au moins deux élections locales tenues l’automne dernier.

Toutes les formes de calomnie et de diffamation ont été dépénalisées en Arménie en 2010. La décision de l’administration Pachinian de rétablir la responsabilité pénale pour ces délits a suscité les critiques des groupes locaux et internationaux de défense des droits de l’homme, ainsi que de l’opposition arménienne.

Les dirigeants de l’opposition affirment que Pachinian lui-même s’est largement appuyé sur la calomnie et les « discours de haine » avant et après son arrivée au pouvoir en 2018.

L’organisation américaine de surveillance de la démocratie Freedom House a demandé à plusieurs reprises l’abrogation des amendements controversés, affirmant qu’ils mettent en évidence une « dégradation manifeste des normes démocratiques » en Arménie.

Vladimir Vartanian, un élu pro-gouvernemental, a de nouveau défendu les amendements la semaine dernière. « Nous devons comprendre que la liberté d’expression a des limites », a-t-il déclaré.

Ruben Melikian, un avocat pro-opposition représentant plus d’une douzaine de personnes poursuivies pour avoir insulté Pachinian et d’autres officiels, a suggéré que les affaires pénales allaient à l’encontre de la constitution arménienne.

« Les histoires que j’entends sont tellement ridicules qu’elles suffisent à déclarer ces articles [du code pénal] anticonstitutionnels », a-t-il déclaré.

