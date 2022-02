Cérémonie de clôture des 24e Jeux olympiques d’hiver de Pékin avec les drapeaux des 91 pays participants, dont l’Arménie

Les 24e Jeux olympiques d’hiver de Pékin se sont officiellement terminés. Ce dimanche 20 février lors de la cérémonie de clôture, les drapeaux des 91 nations participantes à ces JO de Pékin, dont celui de l’Arménie, ont fait leur entrée au Nid d’oiseau. Avec une partie -assez peu nombreuse toutefois- des membres des délégations. Un spectacle sobre mais très beau suivit avec les discours officielles et la cérémonie d’extinction de la flamme olympique. Le drapeau olympique fut remis aux Italiens qui organiseront à Milan et Cortina d’Amprezzo les prochains Jeux olympiques d’hiver de 2026. Notons que l’Arménie qui avait 6 athlètes sélectionnés -dont 5 participèrent aux compétitions- fit des prestations très honorables en ski -notamment du jeune Mikael Mikaelyan- et en patinage artistique où en finale de la danse, Tina Garabédian-Simon Proulx Sénécal ont pris sous les couleurs de l’Arménie une très belle 18e place à ces J.O. d’hiver de Pékin.

Krikor Amirzayan