La hausse des prix de l’énergie frappe l’agriculture sous serre en Arménie

Les propriétaires de serres en Arménie ont prévenu que la hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel entraînerait une augmentation du coût de leurs produits agricoles et pourrait également conduire nombre d’entre eux à la faillite.

Les autorités arméniennes de régulation des services publics ont augmenté les prix de l’électricité d’environ 10 % en moyenne en décembre. La hausse la plus forte (12 %) a été fixée pour les entreprises.

On s’attend à ce que les prix de détail du gaz augmentent le 1er avril, moins de deux ans après que la Commission de régulation des services publics (PSRC) a augmenté le tarif du gaz pour les entreprises d’environ 4,5 %.

Les serres, qui représentent désormais une part importante des fruits et légumes cultivés en Arménie, sont particulièrement dépendantes du gaz et de l’électricité pendant les mois d’hiver. Leurs propriétaires affirment qu’ils auront du mal à rester à flot après la prochaine hausse des prix.

« Si le gaz devient plus cher, nous ne le brûlerons plus [pour nous chauffer] et nous laisserons les gens acheter des produits cultivés à l’étranger », a déclaré Samvel Harutiunian, un agriculteur de Hovtashat, un village de la province d’Ararat, dans le sud de l’Arménie.

Harutiunian, qui a construit sa serre il y a plus de dix ans, a déclaré qu’il avait déjà eu du mal à faire des bénéfices l’année dernière.

« Nous allons devoir penser à quitter ce pays ou à faire autre chose ici », a-t-il déclaré au service arménien de RFE/RL. « Nous ne pouvons plus faire de travaux agricoles ».

Selon Poghos Gevorgian, responsable de l’Association arménienne des serres, le gaz naturel représente au moins la moitié des coûts de production supportés par les agriculteurs comme Harutiunian.

« Les gens n’ont déjà plus d’argent pour acheter [la production des serres,] et donc les serres s’effondrent maintenant petit à petit », a déclaré Poghos Gevorgian.

En Arménie, la culture sous serre s’est développée rapidement depuis le début des années 2000, ce qui en fait le segment le plus dynamique de l’agriculture nationale encore dominée par l’agriculture de subsistance. Des serres ont été construites dans tout le pays, non seulement par des villageois mais aussi par de grandes entreprises tournées vers l’exportation.

Le gouvernement arménien est aujourd’hui confronté à des appels croissants pour soutenir l’industrie des serres face à l’augmentation des coûts énergétiques. Le ministre de l’économie, Vahan Kerobian, a déclaré le mois dernier que le gouvernement aidait les agriculteurs à compenser la hausse des prix par une productivité accrue. Mais il n’a pas donné de détails.

Le ministère de l’économie a déclaré vendredi 18 février qu’il ne ferait aucun commentaire sur l’impact d’une hausse du prix du gaz avant que les régulateurs des services publics ne prennent une « décision finale » le mois prochain.

Razmik Hambarchian, un agriculteur qui possède une serre de 2 hectares dans un autre village d’Ararat, Ghukasavan, a déclaré qu’il augmenterait les prix de ses légumes d’environ 15 % si le gaz devenait plus cher. Il dit avoir déjà licencié certains de ses employés et s’être tourné vers de nouvelles cultures en réponse à l’augmentation du coût de la vie.

« L’électricité, l’eau et la nourriture sont devenues plus chères », se plaint M. Hambarchian. « Que pouvons-nous faire ? Nous soulever ? Si nous nous soulevons, où devons-nous aller ? A Paris ou à Berlin ? Les choses sont devenues plus chères partout dans le monde. »

Selon les statistiques officielles, les prix des denrées alimentaires en Arménie ont grimpé de près de 13 % en moyenne l’année dernière, reflétant une tendance mondiale. Ils ont fait grimper l’inflation globale à 7,7 %, le taux le plus élevé depuis de nombreuses années.

