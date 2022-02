En 2022 en Turquie 🇹🇷 on assassine des journalistes

Güngör Arslan n’est pas le premier et je crains qu’il ne soit pas le dernier

En 2022 dans la Turquie d’Erdogan, le totalitarisme et l’intolérance règnent en maîtres https://t.co/iuIqQ8E1fY

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) February 19, 2022