Le défenseur des droits de l’homme en Arménie et la représentante de l’UNICEF en Arménie ont visité la région de Syunik

À l’invitation d’Arman Tatoyan, le défenseur des droits humains en Arménie, une visite conjointe a été effectuée dans la région de Syunik au sud de l’Arménie avec la représentante de l’UNICEF en Arménie, Christine Vaigand, afin d’étudier la situation des droits de l’enfant et discuter des programmes de soutien. Le défenseur des droits de l’homme en Arménie informe que les questions des droits des enfants de la région de Syunik sont d’une urgence particulière. Il affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti au niveau international est gravement violé par les actions criminelles des forces armées azéries. Par exemple, le blocus de la route Kapan-Chakaten a illégalement restreint le droit des enfants à l’éducation, les privant de la possibilité de se déplacer librement.

La proximité immédiate des villages du Syunik des forces armées azéries présentes sur les routes proches de ces villages, ont perturbé la sécurité des enfants. A titre d’exemple, Arman Tatoyan a affirmé que ces soldats azéris n’étaient qu’à quelques centaines de mètres de l’école du village de Nerkin Hand, et dans un autre cas, des maisons d’habitation et des établissements d’enseignement sont à portée de leurs tirs.

Avec le maire de Kapan, Gevorg Parsyan, ainsi que Christine Vaygand, des visites ont été effectuées au centre municipal pour enfants de Kapan, Kapan Special Educational Complex No. 3, « Syunik Region Child and Family Support Center ». Une réunion séparée a eu lieu avec les travailleurs sociaux de la ville de Kapan.

Centre pour enfants de Kapan, avec la participation de Gor Tadjosyan, adjoint au maire de Kapan, des pédagogues et des travailleurs sociaux, les travaux liés au développement et au mode de vie sains des enfants mineurs, privés de soins parentaux, et dans des situations de vie difficiles ont été discutés.

Les travailleurs sociaux et les représentants du Centre pour enfants de Kapan ont noté qu’après l’arrivée des forces armées azéries, il y avait de nombreux appels concernant la sécurité des enfants.

Ces parents sont également confrontés à de grandes difficultés à utiliser la route du fait de la présence des soldats azéris.

La représentante de l’UNICEF en Arménie, Christine Weigand, a constaté les conditions liées aux enfants âgés de 2 à 18 ans dans des situations de vie difficiles et évoqué la mise en œuvre de nouveaux projets de l’UNICEF pour soulager les conditions de vie de ces enfants. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan