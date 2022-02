James Warlick : Un accord sur le statut du Karabakh est la clé d’une paix durable

Le conflit du Haut-Karabakh restera non résolu tant qu’il n’y aura pas d’accord sur le statut du territoire contesté, selon James Warlick, ancien coprésident américain du groupe de Minsk de l’OSCE.

Dans une interview accordée à Infoco.am, M. Warlick a également déclaré que l’Arménie peut bénéficier de l’ouverture de ses frontières avec l’Azerbaïdjan et la Turquie « une fois que ce type de règlement sera en place. » « Cela peut être un grand changement, mais cela nécessite un règlement durable », a-t-il souligné.

Le Premier ministre Nikol Pashinian a déclaré à plusieurs reprises que les liaisons de transport avec l’Azerbaïdjan et la Turquie profiteraient considérablement à l’économie arménienne et contribueraient à ouvrir une « ère de développement pacifique » dans la région.

Les détracteurs de Pashinian pointent du doigt les affirmations régulières du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev selon lesquelles la victoire de l’Azerbaïdjan dans la guerre de 2020 a résolu le conflit, ainsi que les demandes de reconnaissance arménienne de la souveraineté azerbaïdjanaise sur le territoire par le biais d’un « traité de paix » bilatéral.

« Je pense que Bakou doit effectivement comprendre qu’il doit y avoir un moyen de régler la question du statut du Haut-Karabakh », a déclaré Warlick. « Il n’y aura pas de règlement permanent et durable sans que la question du statut ne soit abordée. »

« Je pense que la façon de le faire est d’avoir un processus de négociation dans lequel les parties peuvent avoir confiance, qui a des garanties internationales de l’OSCE, peut-être des soldats de la paix internationaux d’une certaine sorte, qui fournit un statut pour le Haut-Karabagh, qui clarifie les frontières, qui traite des questions telles que les réfugiés », a ajouté l’ancien diplomate, qui a dirigé le Groupe de Minsk, avec des collègues envoyés de la Russie et de la France, de 2013 à 2016.

Selon lui, les États-Unis, la Russie et la France devraient mener un tel processus « au niveau des ministres des affaires étrangères et plus. »

De même, l’ambassadrice américaine en Arménie, Lynne Tracy, a déclaré à plusieurs reprises que Washington estime que le conflit du Karabagh n’est toujours pas résolu. « Nous ne considérons pas que le statut du Haut-Karabakh ait été résolu », a-t-elle déclaré en septembre dernier dans des remarques condamnées par Bakou.

Le mois dernier, M. Aliyev s’est moqué des coprésidents du groupe de Minsk et a remis en question la sagesse de la poursuite de leurs activités. « Ils ne doivent pas s’occuper du conflit du Karabakh, car ce conflit a été résolu », a-t-il déclaré.

M. Warlick a suggéré que la Russie, qui a contribué à mettre fin à la guerre de six semaines, peut jouer un rôle clé dans la relance du processus de paix au Karabakh.

« Franchement, la Russie devrait saluer le type de règlement durable qui apporte réellement et véritablement une paix durable dans le Caucase du Sud », a-t-il déclaré. « La Russie souhaite-t-elle vraiment que l’instabilité persiste dans la région ? Je ne le crois pas. »

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré en juin que les médiateurs ne devaient pas se précipiter pour négocier un accord arméno-azerbaïdjanais sur le statut du Karabakh. Il a insisté sur le fait que les mesures de confiance dans la zone de conflit devaient être leur première priorité à court terme.