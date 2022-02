Les ministres des Affaires étrangères arménien et iranien ont discuté des relations bilatérales et des questions de sécurité régionale

En marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian à Munich,

Les ministres ont salué la dynamique positive des relations fondées sur les liens historiques et la compréhension entre les deux peuples, se déclarant prêts à porter la coopération arméno-iranienne dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l’économie, de l’énergie, du transport, du tourisme et de la culture à un niveau qualitativement nouveau.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Iran ont souligné la nécessité de finaliser et de signer l’accord sur la création du corridor de transport international « Golfe Persique-Mer Noire », soulignant dans ce contexte l’importance des efforts conjoints pour organiser la 6e réunion d’experts.

Ararat Mirzoyan et Hossein Amir Abdollahian ont abordé un large éventail de questions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Le ministre Mirzoyan a présenté à son homologue la situation résultant de l’agression azerbaïdjanaise contre l’Artsakh et son peuple, ainsi que de l’infiltration des forces armées azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de l’Arménie. Il a hautement apprécié la position de l’Iran sur l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des frontières de l’Arménie. Il a également souligné la nécessité d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh sous le mandat de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Avec Puplic radio o Armenia