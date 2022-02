Rabat et Ankara influencent trop l’islam en Belgique, selon un ministre

Le ministre belge de la Justice a déploré vendredi l’absence de réformes à la tête de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), principal organe représentatif de ce culte, jugé trop perméable aux influences du Maroc et de la Turquie, et menacé de ne plus lereconnaître comme interlocuteur. Vincent Van Quickenborne, dont le portefeuille inclut la gestion des cultes, a annoncé avoir entamé la procédure visant à retirer à cette instance son statut d’interlocuteur officiel de l’Etat. Concrètement, ne plus reconnaître l’EMB « signifierait que nous ne subventionnerons plus cet organisme (à hauteur de 600.000 (...)