Un journaliste local tué par balles

Un journaliste local a été tué par balles samedi au siège de son journal à Kocaeli, dans le nord-ouest de la Turquie, ont rapporté les médias locaux.

Directeur et rédacteur en chef du quotidien local Ses Kocaeli (La Voix de Kocaeli), Gungor Arslan a été visé par un assaillant armé dans son bureau.

Grièvement blessé, le journaliste est décédé dans l’hôpital de la ville où il avait été transféré.

Les forces de l’ordre ont interpellé l’assaillant, a annoncé la préfecture de Kocaeli sans toutefois donner de détails sur son identité, ni sur les circonstances du meurtre.

Le représentant en Turquie de l’ONG Reporters sans frontières (RSF), Erol Onderoglu, a indiqué à l’AFP que le journaliste enquêtait sur des affaires de corruption présumée dans sa ville. M. Onderoglu a condamné l’attentat et demandé qu’il puisse être élucidé et que les responsables soient « punis de la manière la plus sévère ».

Dans ses deux dernières publications, la victime avait reproché au maire de Kocaeli, élu de l’AKP (Parti de la justice et du développement, au pouvoir), d’attribuer des appels d’offres à des groupes proches de son parti.

M. Arslan avait déjà été victime d’une attaque physique et avait subi une mise en examen pour ses articles.

« Beaucoup voyaient en lui du courage à traiter les affaires de corruption », a affirmé à l’AFP M. Onderoglu.

Condamnant l’assassinat, l’association des journalistes de Turquie a appelé à « la fin des attaques envers les journalistes et de l’impunité des responsables ».

La Turquie figure à la 153e place au classement mondial de la liberté de la presse de RSF.

