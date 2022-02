Ararat Mirzoyan a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite à Munich

Ce samedi 19 février, à Munich (Allemagne) Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a rencontré son homologue d’Arabie saoudite, Faysal bin Farhan Al Saud.

Les chefs de la diplomatie des deux pays ont échangé des vues sur les relations entre l’Arménie et l’Arabie saoudite et les perspectives d’établir une coopération, exprimant leur volonté de travailler sur le développement d’agendas bilatéraux et multilatéraux entre les deux pays.

Ararat Mirzoyan s’est dit convaincu qu’il existe un potentiel important de développement de la coopération dans les domaines de l’information, des hautes technologies, des soins de santé, du tourisme et de la culture.

Au cours de la rencontre, les ministres des Affaires étrangères ont souligné l’importance d’intensifier les liens commerciaux et économiques entre les deux pays, de mettre en œuvre des programmes d’investissement et d’établir des contacts entre les milieux d’affaires. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan