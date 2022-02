Paris FC (Ligue 2) ouvre son capital à un nouvel investisseur étranger…d’Arménie

Paris, 18 fév 2022 (AFP) - Le Paris FC, club de Ligue 2 de football détenu par l’homme d’affaires Pierre Ferracci, a annoncé vendredi l’entrée dans son capital d’un nouvel actionnaire minoritaire venu d’Arménie, sans préciser la hauteur de cet engagement.

L’actuel dauphin de Toulouse en championnat « accueille un nouvel investisseur dans son capital, Noah Football Group, détenu par des investisseurs d’Arménie et représenté par Roman Gevorkyan », un groupe déjà engagé auprès de Noah FC (D1 arménienne) et Sienne (D3 italienne), indique un communiqué.

Le président du Paris FC, Pierre Ferracci, fondateur du groupe de conseil Alpha, « demeure l’actionnaire majoritaire avec une participation à hauteur de 57% » est-il précisé. Il s’agit du troisième investisseur étranger au sein du club francilien, après l’arrivée à l’été 2020 du Royaume de Bahreïn, également sponsor principal de l’équipe, et de BRI Sports Holding, détenu par l’entrepreneur anglo-sri-lankais Allirajah Subaskaran, en octobre 2021.

Noah Football Group va « favoriser l’arrivée d’un sponsor issu d’un secteur d’activité où le club ne disposait pas encore de partenaire » a précisé le Paris FC, anticipant de communiquer le mois prochain sur le sujet. Un nouveau tour de table concernera « dans les prochains mois » des patrons « d’entreprises franciliennes désireux d’accompagner le projet du club », amené à conserver « un socle majoritaire régional et national », est-il précisé. Le Paris FC est doté d’un centre de formation et d’entraînement moderne à Orly dans le Val-de-Marne. Sa section masculine, qui n’a plus évolué dans l’élite depuis 1974, vise une remontée en Ligue 1 dès cette saison. Sa section féminine occupe actuellement la troisième place de la D1 féminine, synonyme en fin d’exercice d’un ticket pour les barrages de la Ligue des champions.