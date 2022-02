« L’histoire se répète, et plus particulièrement pour les Arméniens » KRIKOR AMIRZAYAN

En 1915 à la veille du génocide arménien, le dirigeant Jeune-Turc, Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur de la Turquie ordonnait dans un télégramme officiellement authentifié, l’ordre de tuer les Arméniens. Celui qui allait devenir l’un des plus grands criminels de l’histoire, affirmait « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l’âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n’ont pas leur place ici ». Le sinistre Talaat Pacha concluait pour son plan d’extermination « Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelques tragiques que puissent être les moyens d’extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence ». Plus d’un siècle plus tard, en automne 2020 lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, le digne successeur pantouranien de Talaat Pacha, le président azéri Ilham Aliev appelait à « chasser les Arméniens comme des chiens ! ».

Alors que les combats faisaient rage en Artsakh, enchérissant le racisme et la haine du dictateur de Bakou envers les Arméniens, dans ce climat d’hystérie anti-arménienne savamment orchestré par les autorités azéries, Nurlan Ibrahimov, un responsable du club de football Qarabag, déclarait « Nous devons tuer tous les Arméniens. Femmes, enfants, vieux. Tous sans distinction. » Même si ce dernier fut sanctionné par l’UEFA pour ces propos, l’appel au meurtre des Arméniens était assez révélateur de cet esprit pantouranien aspirant à l’élimination de la nation arménienne afin de réaliser la jonction entre la Turquie et les pays turciques tels que l’Azerbaïdjan et de l’Asie centrale…jusqu’aux confins de la Chine, en passant par le territoire de la Russie…

Plus d’un siècle après le génocide de 1915, l’histoire se répète. Et plus particulièrement l’histoire des Arméniens. Avec une menace de disparition physique face à l’appétit pantouranien. Après les massacres hamidiens de 1894-96 qui coûtèrent la vie à 300 000 Arméniens dans l’Empire ottoman, celui d’Adana en 1909 et ses 30 000 victimes arméniennes et enfin le génocide entre 1915 et 1923 et ses plus de 1,5 million de martyrs civils Arméniens, citoyens ottomans. L’Azerbaïdjan qui avait dès sa naissance pris le relais du frère turc avait commis dès sa création en 1918 le massacre des Arméniens à Bakou après Chouchi. Puis ce fut Soumgaït en février 1988, Bakou et Kirovabad en 1990. Cette tradition génocidaire turco-azérie a perduré durant plus d’un siècle avec les crimes commis en Artsakh et les plus de 4 000 jeunes soldats Arméniens massacrés par les drones tueurs turcs et israéliens ou les missiles arrachant des vies par milliers.

Charles Aznavour affirmait dans sa chanson « Ils sont tombés » dédiée au génocide arménien que « Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang, l’Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes de trompettes couvraient les cris d’enfants, ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant, minuscules fleurs rouges, recouverts par un vent de sable et puis d’oubli ». Plus d’un siècle après, force est malheureusement de constater que rien n’a changé ! Les enfants d’Arménie tombèrent par millier en Artsakh et une menace pèse sur les quelque 3 millions d’Arméniens d’Arménie et de l’Artsakh…sans que le monde bouge, dans une indifférence quasi générale.

Bien évidemment les communiqués et déclarations de l’Europe, des Etats-Unis, de la France et de la Russie, sans oublier de l’ONU ne manquent pas. Mais aucune victime ni agresseur n’est pleinement désignée. Mettant une nouvelle fois dos à dos criminels et victimes…

Les Arméniens, dos au mur, sont condamnés à ne compter que sur leurs propres forces, à assurer leur existence par le renforcement de leur armée, face à la diplomatie internationale quasi absente et au partenaire stratégique russe qui joue aux abonnés absents.

Car aucun Etat, aucune organisation internationale n’a clairement désigné les Arméniens de l’Artsakh comme les victimes de l’agression azérie. Aucun Etat n’a clairement condamné la violation azérie de la frontière souveraine de l’Arménie. Ces Etats se contentant d’appeler à l’arrêt des violences, ne prenant pas partie pour l’Arménie, victimes des agressions à ses frontières… Comme si le monde voulait préserver l’Azerbaïdjan pour ses intérêts pétroliers et ne pas froisser le néo-sultan ottoman Erdogan, le Grand Turc imprévisible qui est aux manettes derrière Aliev.

Aujourd’hui, alors que les Arméniens se préparent une nouvelle fois à commémorer le 107e anniversaire du génocide, l’histoire qui se répète pourrait bien ne pas les épargner d’un second génocide. Premier peuple chrétien au monde, les Arméniens prient pour chasser les esprits maléfiques qui se bousculent aux frontières de l’Arménie. La prière des Arméniens sera-t-elle entendue ? Le miracle se produira-t-il afin de ne pas faire répéter l’histoire ?

Krikor Amirzayan