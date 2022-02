L’UEFA sous pression de l’Azerbaïdjan ouvre une enquête après le déploiement de drapeaux arméniens dans les tribunes lors du match Olympique de Marseille-Qarabag

Les drapeaux arméniens et les banderoles « Le Karabagh est Arménien » ou « Le Karabagh est l’Arménie » déployés au stade Vélodrome lors du match Olympique de Marseille-Qarabag comptant pour les 8e de finale de l’Europa League jeudi dernier n’ont pas été du goût de l’Azerbaïdjan qui a protesté contre l’UEFA. L’Azerbaïdjan qui par la voie de la société pétrolière azérie Socar est l’un des financeurs publicitaires de l’UEFA il faut bien le dire…L’UEFA qui avait refusé de sanctionner Qarabag lorsqu’un de ses dirigeants en pleine guerre de l’Artsakh appelait en octobre 2020 à « tuer tous les Arméniens » a décidé d’ouvrir une enquête.



L’UEFA qui n’aime pas que les messages politiques dans les stades a pourtant laissé faire et n’a pas sanctionné le club azéri. L’UEFA a annoncé vendredi l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Olympique de Marseille. Cette annonce au lendemain même du match OM-Qarabag (3-1) où des drapeaux arméniens et une banderole hostile à l’Azerbaïdjan était déployés dans le stade marseillais indique bien une pression directe de Bakou dans les affaires de l’UEFA. Le club azéri mauvais perdant, avait annoncé après le match faire appel à l’UEFA pour une sanction contre l’Olympique de Marseille.

Il est vrai que l’UEFA interdit toute prise de position politique dans les stades et sanctionne les messages « provocateurs de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante ». Mais pourquoi alors ne pas sanctionner le club de Qarabag qui est un nom usurpé d’un territoire ancestral arménien, un club qui est la machine de propagande nationalistes azérie au service du dictateur de Bakou ? Le Qarabag est ce signe du rejet de la présence arménienne au Haut-Karabagh (Artsakh) et le porte-drapeau de cette agression azérie sur l’Artsakh qui fit des milliers de morts militaires et civils dans les rangs Arméniens.

Aussi, si l’UEFA devait sanctionner, c’est d’abord par l’élimination du club Qarabag des coupes européennes qu’elle doit commencer.

Rappelons que des dizaines de tricolores arméniens et des banderoles déployés par des membres de la communauté arménienne de Marseille étaient visibles des caméras de la télévision qui diffusait en direct jeudi soir ce match en direct depuis Marseille. Un match jugé à « haut risque » par les autorités qui avaient interdit le survol des drones au-dessus des stades. Des fouilles avaient été effectuées à l’entrée du stade et de nombreux drapeaux de l’Artsakh saisis par les stadiers. Ce qui n’empêcha pas la jeunesse arménienne -dont le Nor Séround- à manifester son soutien à l’Arménie et à l’Artsakh dont le club azéri Qarabag usurpait l’identité même de ce territoire arménien depuis la nuit des temps. Une provocation azérie de plus...

Krikor Amirzayan