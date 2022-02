Kristina Mkhitaryan enchante avec Les Pêcheurs de perles

Georges Bizet, le futur compositeur de Carmen, n’a que 25 ans lors de la création le 30 septembre 1863 au Théâtre Lyrique à Paris des Pêcheurs de perles, opéra en trois actes sur un livret d’Eugène Cormon et Michel Carré qui ont choisi de situer l’action dans les contrées de la lointaine île de Ceylan, image exotique d’un Extrême-Orient très prisé à l’époque par les voyageurs et les amateurs d’un ailleurs fantasmé qui offre le cadre où s’affrontent, à travers le trio de personnages émouvants, l’amitié, la loyauté, l’amour, la jalousie. L’histoire évoque le serment d’amitié éternelle entre deux hommes, deux amis, Nadir, un pêcheur et Zurga, chef des pêcheurs Ce lien est menacé par leur amour pour la même femme, Leïla, la prêtresse qui, sous l’autorité de Nourabad, grand prêtre de Brahma, est tiraillée entre son amour pour Nadir et ses vœux de vestale.

La metteuse en scène néerlandaise Lotte de Beer a proposé un contrepoint à cet argument en l’actualisant. Elle a transposé cette histoire aux rebondissements invraisemblables sur le mode d’une émission de téléréalité avec ses techniciens, ses téléspectateurs, par moments carrément hilarante, en particulier, en interlude un micro-trottoir dans les rues de Genève.

Le chant lumineuxde Kristina Mkhitaryan

Dès Les Pêcheurs de perles, Bizet a affirmé une extraordinaire puissance musicale dont le lyrisme inspiré donne au chant tout son pouvoir magnétique La voix de Kristina Mkhitaryan accorde toute sa séduction, toute son ampleur aux longues phrases mélodiques accompagnées par les cordes, violons et altos que sa tessiture soutient sans faille. Dans le rôle de Leïla, son timbre de soprano aux couleurs délicates et moirées peut déployer une palette inouïe aux aigus lumineux, aux graves profonds, une ligne vocale flexible au legato maîtrisé, capable de vocalises souples. La maîtrise de son art, ses dons d’artiste lyrique sont l’expression d’une nature véritablement musicienne capable de saisir l’intimité des personnages qu’elle incarne avec une sensibilité exacerbée, en particulier celui de Leïla, dévouée, tendre, bouleversante.

Diplômée du Studio de théâtre Galina Vishneskaya à Moscou, Kistina Mkhitaryan rejoint le programme pour jeunes artistes du Théâtre du Bolchoï. Dès les années 2013, elle remporte les prix internationaux des concours de chant réputés dont le Concours Operalia en 2017. Dès lors, les plus prestigieuses maisons d’opéras l’accueillent à travers la planète lyrique pour interpréter un répertoire de bel canto italien, des opéras russes, français ou des chefs-d’œuvre de la musique baroque. En cette fin d’année, elle était de retour au Grand Théâtre de Genève pour chanter le rôle de Leïla. Ses qualités musicales exceptionnelles se trouvent valorisées par sa belle et émouvante présence scénique, et son engagement artistique qui ajoutent un attrait auquel nul mélomane ne peut être insensible. Kristi­na Mkhitaryan est une cantatrice à ne pas manquer !

Marguerite Haladjian

NAM 292