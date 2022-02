Autocongratulation hallucinante de @RTErdogan et complaisance scandaleuse de @jensstoltenberg et de l’OTAN qui « oublient » que la 🇹🇷 occupe une partie de 🇨🇾, agresse la 🇬🇷, massacre les kurdes au Kurdistan et collabore avec la dictature 🇦🇿 pour exterminer les arméniens en #Artsakh https://t.co/nhSsYO0pbh

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) February 18, 2022