Arrestation de plus de 1.200 migrants en 24 heures

Un total de 1.266 migrants de 33 nationalités ont été interpellés au cours de plusieurs opérations lors des 24 dernières heures au Mexique, a annoncé jeudi l’Institut national de migration (INM). Les migrants « transitaient de manière irrégulière dans 22 entités » du pays, ont précisé les autorités. Il s’agit de 741 hommes, 322 femmes et 203 mineurs, originaires pour la plupart de Colombie, du Honduras, du Guatemala, de Cuba et du Salvador. Mais il y a aussi des ressortissants de pays comme l’Afghanistan, l’Arménie, le Canada, l’Ethiopie, le Pakistan, la Somalie, la Chine, la Turquie, la Russie et (...)