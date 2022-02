La baronne Cox qualifie la destruction de sites culturels de « crime de guerre »

Caroline Cox, membre de la Chambre des Lords britannique et avocate de la justice pour l’Artsakh depuis des décennies, a exprimé dans une lettre ouverte sa « profonde inquiétude » face à la menace que font peser les forces azerbaïdjanaises sur les églises arméniennes de l’Artsakh.

Dans une lettre ouverte, la baronne Cox, comme elle est officiellement connue, a souligné l’intention de l’Azerbaïdjan de supprimer les symboles du patrimoine chrétien arménien. Cela inclut, écrit-elle, « 161 églises, dont le monastère historique de Dadivank, la cathédrale de Ghazanchetsots à Shushi, l’ancienne ville de Tigranakert, la grotte paléolithique d’Azokh et les tombes de Nor Karmiravan ».

Au début du mois, l’Azerbaïdjan a annoncé son intention de mettre en place un groupe de travail gouvernemental chargé de « supprimer les traces fictives écrites par les Arméniens sur les temples religieux albanais ».

« La destruction du patrimoine culturel et religieux est un crime de guerre en vertu du droit international », a déclaré la baronne Cox.

Dans sa lettre, la baronne Cox rappelle qu’en décembre 2021, la Cour internationale de justice a déclaré que l’Azerbaïdjan devait « prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir les actes de vandalisme et de profanation affectant le patrimoine culturel arménien, y compris, mais sans s’y limiter, les églises et autres lieux de culte, les monuments, les points de repère, les cimetières et les artefacts. »