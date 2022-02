Le gouvernement approuve le programme d’investissement pour la construction d’un complexe de serres industrielles dans la communauté de Sevan. 400-450 nouveaux emplois seront créés

Une séance régulière du Cabinet a eu lieu aujourd’hui, présidée par le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a approuvé le programme d’investissement présenté par Eduard Ohanyan pour la construction d’un complexe de serres industrielles dans la communauté de Sevan de la région de Gegharkunik en Arménie. Afin de réaliser le grand programme d’investissement, il sera conclu un accord d’aliénation de 51,41468 hectares de terres agricoles, appartenant à la Communauté de Sevan, à Eduard Ohanyan par vente directe. La société « Green Solutions » LLC, fondée par Eduard Ohanyan, a exprimé le souhait de mettre en œuvre un programme d’investissement d’une valeur d’au moins 48 millions d’euros dans la communauté. De 400 à 450 nouveaux emplois seront créés.

Au sujet de cette décision, Nikol Pashinyan a souligné l’importance de ne pas créer de barrières artificielles pour tous ces programmes d’investissement : "Je voudrais donner l’instruction suivante : une fois que les décisions de jure sont prises, il faut s’assurer qu’aucun obstacle artificiel ne soit créé à l’avenir pendant la mise en œuvre du programme lui-même, dans les étapes suivantes, et que le programme avance normalement. Bien sûr, parfois, nous constatons aussi des problèmes systémiques objectifs pour lesquels nous devons travailler à leur résolution.

Mais en général, notre message à toutes les pouvoirs publics devrait être que le déroulement normal des programmes d’investissement ne devrait rencontrer aucun obstacle. C’est également importante pour le gouvernement, car nous avons fixé un objectif très ambitieux en matière de croissance économique, et le secteur privé fournit l’essentiel de cette croissance économique. Il faut donc de tout mettre en œuvre pour que les programmes d’investissement publics et privés ne soient pas confrontés à des obstacles artificiels. C’est une tâche aussi importante que de prendre des décisions de jure. Nous devons recevoir ces signaux et réagir rapidement afin de libérer les gens des obstacles bureaucratiques et artificielles et des éventuels obstacles de la corruption."

Le gouvernement allouera 77 768 000 AMD à la Fédération de boxe d’Arménie pour l’organisation du championnat européen de boxe pour adultes qui se tiendra à Erevan du 21 au 31 mai. Selon le ministre de l’éducation, de la science, de la culture et des sports, Vahram Dumanyan, compte tenu des traditions de la Fédération arménienne de boxe et des orientations de développement, la Fédération internationale de boxe a proposé d’organiser le championnat européen de boxe pour adultes en Arménie. En conséquence, il est nécessaire de fournir un soutien financier au ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports d’Arménie à partir des redistributions des allocations générales de 2022. Environ 280 athlètes devraient prendre part au championnat, ainsi que la participation de leur personnel d’accompagnement et d’autres délégués, soit un total d’environ 350 personnes.

Par la décision du gouvernement, il est prévu de procéder à une redistribution dans le budget 2022 du ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports d’Arménie pour la partie des programmes d’investissement et de diriger les moyens financiers vers la mise en place de meilleures conditions pour les activités éducatives, culturelles et sportives. Selon le ministre de l’éducation, de la science, de la culture et des sports, Vahram Dumanyan, les fonds seront affectés, en particulier, à l’amélioration des conditions de construction de 4 établissements d’enseignement professionnel secondaire, à la construction de bâtiments modulaires pour 10 jardins d’enfants, à la conception de bâtiments modulaires pour 12 jardins d’enfants, à la construction de 21 écoles modulaires, à la conception de bâtiments modulaires pour 10 écoles, la construction de nouveaux bâtiments pour 2 écoles, la construction de nouveaux gymnases pour 17 établissements d’enseignement général et la reconstruction de gymnases pour 5 établissements d’enseignement général, la reconstruction du bâtiment d’un établissement d’enseignement supérieur, la construction de 2 salles de sport, l’installation d’un système de chauffage et de ventilation dans un musée, la restauration de 4 monuments et la conception de 4 monuments.

Nikol Pashinyan a souligné l’importance de l’adoption de la décision visant à la mise en œuvre des programmes stratégiques, notant que les instructions pour le travail dans toutes les directions ont été exprimées en 2021 lors des rencontres précédentes du Cabinet. Dans ce contexte, le Premier ministre a souligné la nécessité de réaliser les travaux prévus avec une qualité appropriée. « D’ailleurs, quand je dis qualité, je ne parle pas seulement de la qualité technique, mais la qualité esthétique est aussi très importante, surtout dans le cas de la restauration des monuments. Je ne veux pas préciser maintenant, mais j’ai fait des remarques et donné des instructions concernant un ou deux monuments, dont la restauration est déjà envisagée. J’espère qu’elles seront mises en œuvre correctement, en temps voulu. »