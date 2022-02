Consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie et le ministère des Affaires étrangères de l’Inde

Le 9e cycle de consultations politiques entre le ministère arménien des Affaires étrangères et le ministère indien des Affaires étrangères s’est tenu le 18 février. Mnatsakan Safaryan, vice-ministre arménien des Affaires étrangères, a présidé la session du côté arménien et le côté indien était représenté par Reenat Sandhu, secrétaire (Ouest) du ministère indien des Affaires étrangères.

Au cours des consultations, les parties ont discuté de l’agenda des contacts bilatéraux de haut niveau, de l’organisation d’événements dédiés au 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et l’Inde, ainsi que des étapes de la mise en œuvre des accords conclus lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Arménie et de l’Inde en octobre 2021 dans les domaines politique, commercial et économique, de l’éducation, de la culture, de la défense, des communications et du partenariat de développement.

Les deux parties ont discuté de la coopération étroite dans diverses plateformes internationales et de son approfondissement. Les parties ont également échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions internationales et régionales.