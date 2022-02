Le Président de l’Artsakh a convoqué une consultation élargie

Le 17 février, le Président de la République d’Artsakh Arayik Harutyunyan a convoqué une consultation de travail élargie consacrée aux questions de la spécification du statut des citoyens impliqués dans les hostilités et les divers travaux de soutien à l’arrière pendant la guerre déclenchée contre l’Artsakh en 2020.

STEPANAKERT, 17 FÉVRIER, ARTSAKHPRESS : Les responsables de la sphère ont présenté des rapports sur le sujet, ce qui a été suivi par des discussions concernées.

Le Chef de l’Etat a noté que des règlements juridiques précis sont nécessaires pour la solution globale de la question, sur la base des résultats des études et des analyses.

A. Harutyunyan a souligné que le service de chaque personne devrait être correctement évalué et enregistré dans un statut spécifique, tout en excluant tout abus et approche arbitraire.

Le président de l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh Arthur Tovmasyan a également participé à la réunion.