Le Parlement d’Artsakh appelle les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE à reprendre les pourparlers sur le règlement du conflit du Karabakh.

L’Assemblée nationale de l’Artsakh (Nagorno-Karabakh) a publié une déclaration aujourd’hui à l’occasion de la Journée de la Renaissance.

« Proclamée le 2 septembre 1991 et formée conformément aux exigences du droit international et de la législation nationale, la République d’Artsakh est devenue un refuge réalisé sur la voie de l’État arménien uni », indique la déclaration.

Elle indique que le peuple d’Artsakh a payé un prix incommensurable dans la lutte pour sa liberté et son indépendance, des milliers d’Arméniens ayant donné leur vie dans la guerre de 1991-1994, la guerre d’avril 2016 et la guerre de 44 jours de 2020.

« La République d’Artsakh existe aujourd’hui et poursuit sa lutte pour la reconnaissance internationale grâce au dévouement de ces hommes courageux. Nous nous inclinons devant leur mémoire éternelle », peut-on lire.

’Au cours des 34 dernières années, nous avons parcouru un long chemin de formation et de développement, de victoires et d’échecs. Au cours de cette période, l’idée s’est ancrée dans notre conscience que l’avenir de l’Artsakh arménien n’est garanti que dans la perspective d’une vie libre et indépendante. Exprimant la volonté collective et les vues du peuple de l’Artsakh, l’Assemblée nationale de la République de l’Artsakh réaffirme son attachement à la décision historique du 20 février 1988 (de se séparer de l’Azerbaïdjan), ainsi que son désir de défendre son droit de vivre librement sur sa terre natale", indique le communiqué.

L’Assemblée nationale de l’Artsakh appelle les structures internationales et, en premier lieu, les parlements des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE à prêter attention au fait que le peuple arménien de l’Artsakh a lutté pendant des siècles pour préserver son identité, créant des valeurs matérielles et culturelles, qui sont aujourd’hui menacées de destruction en raison de l’occupation de certains territoires de la République de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan.

Nous appelons les coprésidents du Groupe de Minsk à prendre des mesures immédiates pour reprendre le processus de négociation sur le règlement du conflit du Karabakh, conformément au mandat reçu de l’OSCE. Une paix et une stabilité durables dans la région ne peuvent être obtenues qu’en respectant les droits et libertés fondamentaux de la population de la République d’Artsakh. C’est avec cet objectif en tête que les Arméniens de l’Artsakh ont commencé leur lutte de libération en 1988 et sont prêts à la poursuivre avec détermination pour atteindre le but ultime", indique la déclaration.

Le conflit du Haut-Karabakh a éclaté en affrontements armés après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, lorsque l’enclave à prédominance arménienne a cherché à faire sécession de l’Azerbaïdjan et a déclaré son indépendance, soutenue par un référendum réussi.

Le 12 mai 1994, l’accord de cessez-le-feu de Bishkek a mis fin aux opérations militaires. Une trêve a été négociée par la Russie en 1994, mais aucun accord de paix permanent n’a été signé.

Le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie et des mercenaires et terroristes étrangers, ont attaqué le Haut-Karabakh sur toute la ligne de front en utilisant des roquettes et des pièces d’artillerie, des véhicules blindés lourds, des avions militaires et des types d’armes interdites telles que des bombes à fragmentation et des armes au phosphore.

Après 44 jours de guerre, le 9 novembre, les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont signé une déclaration sur la cessation de toutes les hostilités. Selon ce document, la ville de Shushi, les districts d’Agdam, Kelbajar et Lachin ont été remis à l’Azerbaïdjan, à l’exception d’un corridor de 5 kilomètres reliant le Karabakh à l’Arménie.

Un contingent russe de maintien de la paix a été déployé le long de la ligne de contact au Karabakh et le long du corridor de Lachin.