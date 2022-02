Wizz Air va lancer des vols Larnaca-Erevan-Larnaca et Rome-Erevan-Rome

A partir du 22 juin 2022, la compagnie Wizz Air commencera à opérer des vols sur la ligne Larnaca- Erevan- Larnaca, a déclaré Armenia International Airports dans un communiqué de presse. Les vols seront effectués deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche.

Les vols Rome-Erevan-Rome débuteront le 5 septembre de cette année et seront opérés les lundis et vendredis. Pour plus d’informations sur les tarifs aériens, l’émission de billets et autres, veuillez consulter le site wizzair.com ou contacter votre agence de voyage locale. Armenpress.