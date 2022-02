La Commission de l’ OTSC sur la coopération politique et internationale se réunit à Erevan

Une rencontre de coordination en ligne des chefs des délégations parlementaires des Etats membres de l’OTSC a eu lieu le 18 février à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE. La rencontre a été présidée par Eduard Aghajanyan, président de la commission permanente de l’Assemblée nationale sur les relations étrangères, chef de la délégation parlementaire arménienne à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.

Des représentants de la Russie, du Belarus, du Tadjikistan, du Kazakhstan, ainsi que le secrétariat de l’AP de l’OTSC ont participé à la rencontre en ligne.

Saluant les participants à la rencontre, Eduard Aghajanyan a parlé de la coordination des activités de politique étrangère des délégations parlementaires des Etats membres de l’OTSC à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.

Abordant les objectifs de la rencontre de travail, Eduard Aghajanyan a souligné la nécessité de coordonner les positions communes sur les questions de politique et de sécurité internationales, l’assistance mutuelle, et la nécessité de prendre en compte les intérêts et les obligations des Etats membres de l’OTSC.

Selon le chef de la délégation arménienne, étant donné que le format des sessions d’hiver de l’AP de l’OSCE ne prévoit pas le vote de résolutions ou l’adoption d’un rapport, des vues générales seront présentées lors de la rencontre d’aujourd’hui, et les positions des parties sur les questions problématiques de la prochaine 21e session d’hiver de l’AP de l’OSCE seront accordées. Armenpress.