Nikol Pachinian et son épouse ont visité l’exposition intitulée « Secret de la Terre. Artashat au carrefour des cultures »

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et son épouse Anna Hakobyan ont visité le Musée d’histoire d’Arménie , où il a pris connaissance de l’exposition intitulée « Secret de la Terre. Artashat au carrefour des cultures », informe le bureau de presse du Premier ministre.

L’exposition a été organisée en coopération avec le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de d’Arménie, le « Musée d’histoire d’Arménie » et l’« Institut d’archéologie et d’ethnographie » de l’Académie nationale des sciences. L’exposition présente les résultats des fouilles du site antique d’Artashat réalisées depuis plusieurs années et présentent des objets datant de plusieurs millénaires.

Des timbres, des statues, des poteries colorées, des pièces de monnaie, des jarres, des cruches, des bijoux et d’autres objets remarquables sont exposés, dont la plupart seront présentés pour la première fois. L’objectif de l’exposition est de révéler le rôle d’Artashat, ce centre important du monde antique dans les relations internationales, politiques, économiques et culturelles.

À partir de novembre 2021, dans le cadre du programme « Secret de la Terre », sous l’égide du ministère de l’Éducation et des Sciences, des expositions de découvertes de fouilles archéologiques sont organisées, contribuant ainsi à la promotion des monuments historiques et culturels. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan