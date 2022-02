L’association « Arménia », débat sur « L’Arménie est-elle menacée de disparition face au Pantouranisme ? »

L’association culturelle « Arménia » présentera le Vendredi 25 Février (20h30) à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence (Drôme) un débat table-ronde sur le thème « L’Arménie est-elle menacée de disparition face au Pantouranisme ? ».

L’Arménie est menacée à maintes reprises par les déclarations du président azéri Ilham Aliev qui a placé ses troupes sur le territoire souverain de l’Arménie, notamment dans les régions à l’est du pays telles que le Syunik et le Gégharkounik tout en revendiquant un passage à travers l’Arménie pour une liaison avec le Nakhitchevan. Avec l’axe du pantouranisme entre la Turquie et l’Azerbaïdjan et le rêve d’Erdogan de créer un vaste empire pantouranien s’étendant d’Istanbul à Vladivostok en passant par l’Arménie, la Russie et la Chine demeure une véritable menace. L’Arménie, placée au milieu de cet appétit du monde turcophone pourrait-elle faire les frais ? Un plan qui était déjà établi par le gouvernement Jeune-Turc en 1915 lors du génocide arménien et qui visait à rayer de la carte les Arméniens et l’Arménie…

Aujourd’hui plus d’un siècle après le génocide Erdogan le « sultan néo-ottoman » caresserait ce rêve d’union des pays turcophones en supprimant l’Arménie et le Haut-Karabagh de la carte. Une menace pour les 3 millions d’Arméniens qui peuplent le Sud-Caucase, l’Arménie qui est rappelons-le la Première nation chrétienne au monde à avoir reconnu en l’an 301 le christianisme en tant que religion d’Etat.

« Arménia » débattra de cette menace turco-azérie qui plane sur le destin de l’Arménie et du Haut-Karabagh. En évoquant également le rôle de la Russie « protectrice de l’Arménie » au regard du traité militaire liant Moscou à Erévan mais qui semble montrer des failles.

Avant le débat, Krikor Amirzayan (président d’Arménia) rédacteur d’Armenews et des médias arméniens présentera la situation géostratégique en Arménie et dans le Sud-Caucase avant de lancer le débat.

Contact « Arménia » : [email protected]