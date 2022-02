L’Arménie a établi le record du monde du plus long vol en montgolfière

Le pilote de montgolfière, l’Arménien Naïri Barseghyan et son homologue Russe Sergei Bazhenov ont effectué un vol record en ballon le 16 février 2022.

Pour la première fois dans l’histoire des sports aériens, l’Arménie a inscrit son nom dans les records du monde en matière du plus long vol en mongolfière, un record grâce à la compagnie aérienne organisant des vols en ballon SkyBall.



Naïri Barseghyan, le pilote de la société « Skyball », a affirmé que le plus long vol, record du monde sans atterrissage de SkyBall, a commencé le 16 février 2022 à 8h00 du matin depuis la région d’Orenbourg en Russie, l’atterrissage a eu lieu le 17 février à 18h45. La durée du vol était de 34 heures et 41 minutes. Le précédent vol record établi était d’une duré 32 heures et 12 minutes.



Le record sera enregistré par la Fédération des sports aéronautiques, il est à noter que pour la première fois dans l’histoire, le nom de l’Arménie sera inscrit dans les sports aéronautiques. « Je dois mentionner que ces disques appartiennent aux superpuissances. Si nous regardons la liste, nous verrons les États-Unis, la Russie, le Japon, un ou deux pays européens, et maintenant le nom de l’Arménie sera dans cette liste, ce qui a été notre objectif principal » a conclu Naïri Barseghyan.



Devant le record du monde, le pilote Arménien de Skyball, Naïri Barseghyan et son homologue Russe Sergei Bazhenov ont effectué un vol exclusif en montgolfière en Arménie le 17 janvier, passant de Gyumri aux sommets du mont Erevan-Aragats. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan