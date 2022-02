J'ai représenté hier @Anne_Hidalgo au premier dîner du @CCACF1. @Paris soutient les chrétiens d’Orient victimes de persécutions religieuses et d’épuration ethnique et se tient aux côtés des assyro-chaldéens vivant en #France, exemples d’intégration et de fidélité à leur culture. pic.twitter.com/WcDFH5mbI0

— Arnaud Ngatcha (@ANgatcha9) February 17, 2022