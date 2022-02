Patron d’Interpol accusé de torture : la France abandonne sa compétence universelle, déplorent des avocats

Deux avocats ont reproché jeudi au parquet antiterroriste (Pnat) de tarder à se prononcer sur une plainte pour torture visant le patron émirati d’Interpol, dénonçant l’« abandon » par la France de sa compétence universelle en matière de crimes les plus graves. La compétence universelle permet à un Etat de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quels que soient leur nationalité et l’endroit où ils ont été commis. « Il faut que le Pnat (compétent dans ce domaine) s’explique : a-t-il classé ? Laisse-t-il la plainte dormir si (Ahmed Nasser) Al-Raisi revient ? », a demandé Me William Bourdon lors (...)