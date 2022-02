La Banque centrale maintient son taux directeur pour endiguer l’inflation

La Banque centrale de Turquie a maintenu inchangé jeudi son principal taux directeur à 14% pour le deuxième mois consécutif, une décision destinée à endiguer l’inflation qui a frôlé les 50% sur un an en janvier, au plus haut depuis 2002. Sous la pression du président Recep Tayyip Erdogan, qui estime à rebours des théories économiques classiques que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation, la banque centrale avait abaissé son taux directeur de 19% à 14% entre septembre et décembre. Mais la politique du président turc a entraîné un effondrement de la livre turque : la monnaie a perdu 44% de sa (...)