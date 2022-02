Vingt citoyens arméniens accusés de haute trahison

Le Service de sécurité nationale arménien (NSS) a déclaré aujourd’hui que l’enquête sur une affaire de haute trahison et d’espionnage impliquant 20 anciens officiers militaires actifs a révélé que ces derniers avaient collecté et transmis des informations militaires des champs de bataille à un service de renseignement étranger pendant la guerre d’automne 2020 dans le Zone de conflit du Haut-Karabakh.

« En raison de leurs activités anti-étatiques pendant les périodes féroces de la guerre, l’ennemi avait une idée claire du déploiement des troupes arméniennes, des types et de la quantité de leurs armes, de leurs redéploiements offensifs, défensifs et stratégiques - jusqu’aux spécificités géographiques ». coordonnées sur les cartes », a déclaré le NSS aujourd’hui.

Il a déclaré que l’ennemi a utilisé ces informations pour attaquer les troupes arméniennes par des drones et des installations d’artillerie.

"Il est révélateur que le service de renseignement étranger ait recruté d’anciens militaires ou des militaires actifs dans le réseau d’espionnage qui, en vertu de leur service, pouvaient pénétrer sur le territoire des unités militaires en Arménie et au Haut-Karabakh, visiter les postes de combat et avoir accès à une variété de documents et des informations », a déclaré le NSS.

Ces personnes ont secrètement réalisé des enregistrements vidéo, fixé les types et la quantité d’équipements militaires, les mouvements des unités militaires, photographié les cartes d’importance stratégique, obtenu d’autres informations et les ont transmises aux représentants du renseignement étranger en échange d’argent.

Selon le NSS, 20 personnes ont été accusées d’avoir commis et aidé à la haute trahison, dont 14 ont été arrêtées.

« Des mesures opérationnelles et de renseignement complètes et des actions d’enquête sont prises pour détecter tous les membres du réseau d’espionnage, engager des poursuites pénales contre eux et neutraliser les activités de renseignement étrangères dans les forces armées arméniennes », indique le communiqué.

Le NSS a également déclaré que de nombreux autres cas ont été découverts impliquant l’armée arménienne, qui a collecté et transmis des informations et des documents d’importance stratégique aux représentants des services de renseignement étrangers pendant la guerre de 2020, « affaiblissant ainsi la sécurité de leur pays et aidant l’ennemi à résoudre ses tâches de combat et obtenir un avantage significatif sur le champ de bataille.