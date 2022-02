Les Enfants de la Guerre

Marat à Stepanakert (Photo : Lika Zakaryan)

Les guerres se terminent, mais elles ont toujours l’habitude de revenir. Les habitants d’Artsakh semblent poursuivre leur vie dans l’espoir que tout ce qu’ils reconstruiront pourra être à nouveau détruit. Alors que l’impact de la guerre est préjudiciable à tous les survivants, la tragédie a un impact unique sur les membres les plus petits, les plus vulnérables et les plus purs de la société.

Les enfants perçoivent la guerre et la nouvelle réalité qui a émergé après la guerre d’une manière différente. Qu’est-ce que la guerre a à voir avec les enfants ? Comment cela impacte-t-il leur maturité et leur conscience ?

Sous-sols

Les enfants se réveillent le matin dans un lit chaud et se précipitent immédiatement dans un sous-sol froid et sombre. C’est leur première rencontre avec la guerre. Au début, c’était une joie de ne pas aller à l’école le lendemain, mais ensuite le désir de la même école, du même professeur exigeant et d’un ami assis sur le banc a grandi.

À un jeune âge, vous entendez des bruits d’explosions, qui ressemblent initialement à des feux d’artifice, mais vous sentez que la réaction des adultes est très différente de la réaction des feux d’artifice dédiés au Nouvel An ou au Jour de l’Indépendance. Tout le monde dit que c’est une guerre, mais que savez-vous de la guerre ?

Marat disait que la guerre est la protection du foyer. Pour lui, l’expression « attaquer » n’existait pas, seulement la défense. Il a dit qu’il allait bientôt grandir pour pouvoir rejoindre le groupe des défenseurs. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas choisir une autre profession (médecin, policier, musicien, etc.), il a répondu : « Mais à quoi servent les autres professions si la guerre recommence et que tout le monde meurt ? Tout d’abord, le domicile doit être protégé pour que des personnes exerçant d’autres professions puissent y vivre.



Marie à Stepanakert

Le rêve de Mary était de voir la fin de la guerre afin qu’elle puisse revoir son père. Certains des autres enfants dans les sous-sols à côté de Mary avaient déjà perdu leur père. Elle a dit que la guerre se terminerait pour elle lorsque son père reviendrait pour la serrer dans ses bras.

Perte de domicile

Lorsque le petit Aram a quitté sa maison à Shushi, il n’aurait jamais imaginé que ce serait la dernière fois. Sa mère lui a dit qu’ils partiraient pour une courte période et qu’ils reviendraient bientôt et vivraient à nouveau à Shushi comme ils le faisaient avant ces explosions. « Notre maison me manque beaucoup... mes vêtements, nos vêtements... notre vélo me manque, et... Encore une fois, nos vêtements me manquent - nos pantalons, nos chemisiers, nous portions les nôtres à l’époque... »



Aram à Stepanakert

La sœur d’Aram, Nora, avoue qu’elle ne peut pas s’adapter à la nouvelle maison et aux nouvelles conditions. « Nous n’avons pas notre maison. Je comprends que les gens aient perdu beaucoup plus que cela, mais notre maison était si chère. J’adore Stepanakert, mais Shushi sera toujours un rêve pour moi. Je suis tellement lié à Shushi qu’il semble que ma partie [du corps] ait été arrachée et donnée à quelqu’un d’autre. Je promets que si un jour Shushi nous est rendu, je marcherai de Stepanakert à Shushi, en embrassant chaque millimètre », déclare Nora.

En raison de la guerre, certains résidents déplacés des territoires occupés de l’Azerbaïdjan sont restés en Arménie. Certains ont déménagé en Russie, mais la plupart continuent de vivre en Artsakh. La majorité veut vivre à Stepanakert, mais il n’y a presque plus de maisons vacantes dans la capitale aujourd’hui. Les hôtels, les maisons de location et même les résidences pour personnes âgées sont tous occupés. Il n’est pas rare de voir des familles entières vivre dans une même pièce.



Une famille déplacée de Shushi vivant dans une maison pour personnes âgées

La vie dans les villages frontaliers

De nombreux enfants vivent aujourd’hui dans des villages frontaliers qui étaient autrefois le centre de l’Artsakh. Par exemple, le village de Mkhitarashen a toujours été un lieu de prédilection pour les touristes, car c’est par ce village qu’ils ont atteint l’un des plus beaux sites d’Artsakh, la cascade Umbrella. Pendant la saison estivale, les enfants vendaient aux touristes des fruits secs, des doshab et des confitures faites par les mères et les grands-mères. De cette façon, ils aidaient les membres du ménage à gagner de l’argent.

Il n’y a pas d’école à Mkhitarashen, mais le gouvernement d’Artsakh a fourni une voiture aux enfants du village pour qu’ils puissent aller à l’école du village voisin de Shosh. Hayk dit que les voitures des Azerbaïdjanais passaient devant leur école. Au début, ils avaient très peur, mais maintenant ils semblent s’adapter. "Franchement, ils nous montraient de mauvaises choses et utilisaient un langage grossier, mais nous avons essayé de ne pas jouer dans ce domaine. Oui, maintenant leurs snipers nous voient. Nous entendons des coups de feu la nuit, mais nous essayons de calmer nos mères, car elles sont très inquiètes pour nous. Que pouvons-nous faire ? C’est notre réalité maintenant. Nous ne pouvons pas quitter notre village.



Hayk à Mkhitarashen

Blessure

Mais les enfants grandissent d’une manière ou d’une autre. La vie continue, mais comment la guerre les affecte-t-elle ? Cette situation était un peu différente lors de la première guerre d’Artsakh. Les Azéris bombardaient constamment Stepanakert depuis Shushi. Quarante bombes sont sorties de l’arme appelée GRAD. Les habitants savaient déjà qu’à la fin de la quarantaine, ils auraient une demi-heure de temps libre, car les armes devaient être rechargées. Les enfants profitaient de ce temps pour descendre dans la cour et jouer avec des amis.

Un jour, Arman fit de même. Quelqu’un de nouveau était venu dans leur cour, un réfugié de Bakou. Arman et ses deux amis ont commencé à se battre avec le nouveau venu ; l’un d’eux l’a mordu. Quand il s’est levé, il a couru chez lui, appelant son père pour qu’il vienne se venger des enfants dans cette cour. Les deux amis d’Arman ont décidé de s’enfuir dans la peur, mais Arman est resté pour assumer la responsabilité de ses actes. A ce moment, une détonation se fait à nouveau entendre, mais elle éclate là où les deux enfants s’étaient enfuis. Arman, qui devait répondre de ce qu’il avait fait, a survécu, mais a été blessé. Sa mémoire est vague, mais il se rappelle comment ses grands-parents l’ont porté et ont couru à l’hôpital. Il se souvient comment il a mis les pieds dans l’hôpital, dont le sol était entièrement recouvert de sang, et comment il a senti ce sang et son odeur. Il a perdu une partie de ses poumons. Quelques jours plus tard, le jeune réfugié de Bakou et son père sont venus voir Arman ; le père a remercié Arman d’avoir renvoyé son enfant à la maison.

Aujourd’hui, Arman a 37 ans et c’est devenu pour lui une leçon de vie que nous devons toujours être responsables de ce que nous faisons.

Une enfance perdue

Indépendamment de leur volonté, les enfants sont toujours affectés par la guerre. Les enfants sont généralement privés de l’empathie, des soins et de l’attention sans partage des adultes qui les aiment. En temps de guerre, la séparation d’avec les parents ou leur perte, leur indisponibilité et leur dépression, entraînent des perturbations importantes et fréquentes de leurs attachements.

Les enfants sont également privés d’éducation. C’est l’un des effets les plus néfastes de la guerre. En 2020, après une longue pause causée par le COVID-19, les enfants ont finalement recommencé à fréquenter l’école à la mi-septembre ; deux semaines plus tard, la guerre éclate.

En fin de compte, la guerre a détruit l’économie locale, les industries, les emplois et les infrastructures, ce qui a causé des problèmes financiers aux familles. Les enfants devaient trouver du travail ou s’occuper de leurs frères et sœurs, au lieu d’étudier et de se concentrer sur leurs travaux scolaires.

En tant que personnes déplacées, les enfants, qui sont les plus vulnérables au trouble de stress post-traumatique, attendent des années pour revenir à la normale tout en vivant dans des conditions extrêmement difficiles.

Ils s’inquiètent pour la nourriture et les vêtements. Ils entendent les parents parler de manque d’argent et apprennent à s’habituer à ce genre de vie, à ne pas en vouloir plus et à ne pas être déçus. Ils apprennent très tôt les mots « déception » et « douleur ».

Ces enfants d’Artsakh ont suivi leur propre chemin. Ils ont grandi trop tôt et ont trop vu. Beaucoup d’entre eux rêvent de devenir soldats pour défendre leur pays, tandis que d’autres rêvent de devenir médecins pour soigner les douleurs de la guerre.



Un enfant déplacé de la région de Hadrut, village de Khnatsakh

Lika (Anzhelika) Zakaryan est une journaliste indépendante de Stepanakert. Elle a étudié les sciences politiques à l’Université d’État d’Artsakh et est titulaire d’une maîtrise. Elle est ensuite diplômée du Peace Work Institute organisé par YMCA Europe avec un diplôme d’éducation non formelle en deux ans, où elle a étudié en profondeur les méthodes de gestion des conflits et de consolidation de la paix. Lika a travaillé dans un centre de réadaptation en tant que travailleuse sociale, ainsi qu’au ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Tourisme d’Artsakh en tant que chef de projet et responsable des médias sociaux. Elle a également travaillé dans une école Montessori à Würzburg, en Allemagne, en tant que coach sur les conflits et la consolidation de la paix. Parallèlement, elle a suivi une année de formation à l’organisation locale Jubi Grenzenlos sur les conflits et la consolidation de la paix. Elle est retournée en Artsakh et a suivi des cours de journalisme civique pendant 10 mois, au cours de laquelle elle a commencé à travailler pour CivilNet. Lika est l’auteur du livre 44 jours : journal d’une guerre invisible.

Photos : Lika Zakaryan