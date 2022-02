Erevan rappelle la nécessité d’un accord bilatéral avec Bakou avant d’engager les travaux sur l’axe ferroviaire censé relier l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan

Si les négociations arméno-azéries sous l’égide de Moscou piétinent toujours sur la question de la réouverture des axes routiers entre les deux pays ennemis du Sud Caucase, le dossier d’une voie ferrée reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan via la province méridionale arménienne du Syounik semblait bien avancé. Toutefois, la partie arménienne a tenu à tempérer les ardeurs azéries et a fait savoir, jeudi 17 février, qu’elle entendait signer un accord bilatéral comportant des engagements mutuels avec Bakou avant de commencer les travaux sur cette voie ferrée hautement stratégique. Le gouvernement arménien avait mis sur pieds le mois dernier un groupe de travail chargé de coordonner la construction de ce tronçon de voie ferrée d’une longueur de 45 kms dont le coût est estimé à quelque 200 millions de dollars. Cette initiative était intervenue dans la foulée d’arrangements verbaux conclus par le premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à la fin de l’année 2021. S’exprimant lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan, Pachinian avait réaffirmé que la partie arménienne était déjà à l’œuvre en vue de la construction de l’axe ferroviaire. “Bien que les travaux aient déjà débuté dans leurs aspects techniques, nous espérons que les arrangements conclus se matérialiseront bientôt sous la forme d’une document écrit de telle sorte le processus puisse suivre son cours de jure”, a précisé le premier ministre arménien. Le vice-premier ministre Mher Grigorian, qui représente l’Arménie dans les pourparlers trilatéraux sous médiation russe relatifs à la réouverture des axes de transport avec l’Azerbaïdjan, a défendu sa position. “Avant de nous lancer dans un tel projet, il nous faut un accord écrit en ce sens, dans la mesure où des investissements substanciels sont requis”, a indiqué le vice-premier ministre arménien, cité par le Service arménien de RFE/RL. Grigorian avait discuté de cette question cruciale avec son homologue russe Alexei Overchuk et avec le dirigeant de la compagnie ferroviaire de Russie, le monopole d’Etat (RZD), Oleg Belozerov, lorsqu’ils avaient effectué une visite à Erevan il y a deux semaines. Il n’avait toutefois fourni aucune précision concernant la teneur des discussions, se contentant de répéter que les gouvernements russe et arménien coopéraient étroitement. RZD contrôle le modeste réseau ferroviaire d’Arménie, sous l’appellation de Chemins de fer du Sud Caucase (SCR), en vertu d’un arrangement contractuel de 30 ans signé avec l’ancien gouvernement arménien en 2008. Grigorian avait indiqué que le tronçon de la voie ferrée Azerbaïdjan-Nakhitchevan passant à travers la province arménienne du Syounik sera aussi gérée par SCR.