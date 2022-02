Le gouvernement arménien va lancer les appels de fonds pour un nouvel axe sud-nord dans le Syounik

Le gouvernement arménien a pris les premières dispositions jeudi 17 février en vue d’attirer des investisseurs potentiels dans le grand projet de construction d’un nouvel axe routier dans la province méridionale du Syounik, frontalière de l’Iran, dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce tronçon de 60 kilomètres, qui est censé relier les localités provinciales de Sissian et de Kajaran, présente l’avantage de raccourcir considérablement le trajet entre l’Iran et Erevan et surtout, de contourner les zones frontalières de l’Azerbaïdjan, où les tensions sont encore vives, dans l’attente d’un difficile processus de démarcation et délimitation des frontières qu’a rendu nécessaire la défaite arménienne dans la guerre du Karabagh de l’automne 2020. Parmi les nombreuses conséquences de la défaite militaire, l’Arménie a perdu le contrôle d’un tronçon de plus de 21 kilomètres de la route principale reliant l’Arménie à l’Iran via la province du Syounik, à la suite d’un ordre controversé du premier ministre arménien Nikol Pashinian relatif au retrait des troupes arméniennes stationnées sur la frontière quelques semaines après le cessez-le-feu du 9 novembre 2020 imposé par Moscou aux forces arméniennes et azéries qui avait mis fin à 44 jours de combats autour du Karabagh. Erevan a donc dû en toute hâte terminer les travaux sur un axe alternatif de 70 kilomètres l’an dernier. Pachinian a reconnu qu’en l’état, la route n’était pas adaptée aux poids lourds de fort tonnage et qu’elle nécessitait d’importants travaux de mise aux normes. L’axe routier alternatif du sud devrait s’inscrire en partie sur le tracé de la route Sissian-Kajaran. Selon le ministère de l’administration territoriale et des infrastructures, Gnel Sanosian, la route de montagnes sera ponctuée de quelque 27 ponts et de cinq tunnels d’une longueur totale de 12 kilomètres.

“Nous ferons tout notre possible pour que les grandes compagnies internationales s’intéressent sérieusement [à ce projet]”, a déclaré Sanosian lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. Pachinian a annoncé lors de cette réunion que son gouvernement avait officiellement énoncé une “préqualification” des investisseurs potentiels qui sera précisée dans la campagne internationale d’appels d’offre en vue de la réalisation de ce projet. “Nous espérons que d’ici la fin de l’année, nous aurons [choisi] une compagnie pour exécuter les travaux”, a déclaré le chef du gouvernement. Pachinian a aussi fait savoir que cette route de 60 kilomètres coûtera à l’Arménie “plusieurs centaines de millions de dollars”, mais il n’a pas abordé, non plus que ses ministres, la question du financement de ce chantier pharaonique, à l’échelle de l’Arménie et de ses moyens. On sait néanmoins que le gouvernement compte sur les bailleurs de fonds occidentaux, singulièrement l’Union européenne, pour mener à bien ce projet. L’UE avait EU exprimé sa disposition l’an dernier à fournir jusqu’à 600 millions d’euros sous formes de crédits, prêts et autres pour la construction de routes en Arménie. Pachinian a suggéré jeudi que la route Kajaran-Sissian pourrait être reliée à un autre axe routier dans le Syounik censé relier l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. Erevan et Bakou doivent toutefois encore s’entendre sur le statut de cet axe routier. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev réclame toujours avec insistance l’aménagement à travers le Syounik d’une corridor extraterritorial dit « du Zanguezour », placé sous la souveraineté de Bakou, une exigence rejetée par la partie arménienne, qui soutient que les camions azerbaïdjanais empruntant un tel axe sur le territoire souverain de l’Arménie ne sauraient être exemptés de contrôle aux douanes arméniennes. Le président iranien Ebrahim Raisi semblait sur la même longueur d’onde qu’Erevan lors d’un entretien téléphonique avec Pachinian le 3 janvier. L’ambassadeur iranien à Erevan, Abbas Badakhshan Zohouri, avait précisé un peu plus tard en janvier que le Syounik devait rester un couloir de transit majeur pour la circulation des camions entre l’Arménie et l’Iran, même au cas où les négociations en vue de la réouverture des axes de transports entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan seraient couronnées de succès. La partie iranienne est donc concernée par l’amélioration et le développement des axes routiers dans la région stratégique arménienne, avait-il souligné.