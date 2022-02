Le gouvernement arménien va allouer des fonds pour un certain nombre d’événements d’importance internationale en Arménie

Aujourd’hui 17 février, lors de la séance gouvernementale en Arménie, fut décidé l’aide financière du gouvernement arménien pour un certain nombre d’évènements d’importance internationale en Arménie.

Ainsi le gouvernement a fourni un soutien financier à l’organisation non gouvernementale « Fédération de boxe de la République d’Arménie » sur le budget de l’État pour un montant de 77 millions et 768 000 drams pour l’organisation des championnats d’Europe de boxe (sénior) qui se dérouleront à Erévan du 21 au 31 mai 2022.

Le ministre arménien de l’Éducation et des Sciences, Vahram Dumanyan, a souligné qu’environ 280 athlètes de plus de 40 pays, ainsi que leurs accompagnateurs et d’autres délégués devraient participer au championnat d’Europe en Arménie.

La Fédération arménienne de boxe recevra par ailleurs du matériel neuf, dont 300 gants de boxe.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a rappelé que cette année, il y a un autre événement d’importance en Arménie avec l’Eurovision Junior 2022. Il a été annoncé que le concours de l’Eurovision Junior 2022 tout comme les championnats d’Europe de boxe, se dérouleront au complexe sportif et culturel « Karen Demirchyan » à Erévan.

Le Premier ministre arménien a affirmé que ces évènements seront une bonne occasion pour le développement du tourisme en Arménie.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie Vahan Kerobyan a ajouté que deux autres événements importants se tiendront cette année en Arménie avec la conférence annuelle de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et la conférence astronomique internationale Starmus. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan